Кондратьев в День Героев Отечества возложил цветы к Вечному огню в Краснодаре

День Героев Отечества отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день повсеместно проходят торжественные памятные мероприятия.

К Вечному огню в Краснодаре возложили цветы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, начальник УФСБ по краю Сергей Захарихин, прокурор региона Сергей Табельский, руководитель СК по краю Андрей Маслов, глава МВД Кубани Владимир Андреев, мэр краевой столицы Евгений Наумов, главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев.

«Сегодня мы отмечаем День Героев Отечества. С утра к Вечному огню возложили цветы в память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину и своих соотечественников во время Великой Отечественной войны, в локальных конфликтах и при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Мы будем всегда помнить наших отцов, дедов и земляков, которые мужественно защищали национальные интересы России. Вечная память Героям!» — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Мэр Евгений Наумов рассказал, что сейчас в Краснодаре проживают один Герой Советского Союза и девять Героев Российской Федерации.

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