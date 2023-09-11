Кондратьев: в Брюховецком районе реконструируют стадион и построят спортплощадку

Об этом стало известно на личном приеме, который провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

К главе региона обратилась жительница Брюховецкого района и сообщила о том, что в Чепигинском сельском поселении нет многофункциональной спортплощадки, а стадион неблагоустроен. Вениамин Кондратьев отметил, что власти края большое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах.

«Поэтому необходимо реконструировать стадион, например, в рамках программы «Инициативное бюджетирование». А за счет дополнительного финансирования из краевого бюджета построить спортплощадку», — сказал губернатор и поручил главе района в ближайшее время проработать вопрос.

Спортплощадку начнут строить в следующем году. Сейчас многофункциональные спортплощадки есть в каждом муниципалитете. За последние 5 лет построили 64 спортобъекта. До конца года построят еще по одной в 10 городах и районах.

Житель Горячего Ключа рассказал о том, что на участке между городом и станицей Саратовской нет остановки. По его словам, детям приходится больше километра идти до ближайшей остановки, чтобы сесть на автобус в школу. Губернатор отметил, что при строительстве жилых микрорайонов к развитию территорий надо подходить системно.

«При возведении — параллельно предусматривать строительство социальных объектов и всей необходимой инфраструктуры, в том числе дорог с тротуарами и остановками. Задача власти использовать такой комплексный подход повсеместно», — сказал глава региона и поручил главе Горячего Ключа Сергею Белопольскому отразить необходимые корректировки в градостроительной документации.

Глава Горячего Ключа сообщил о том, что в следующем году обустроят новые остановки для автобусов, наземные пешеходные переходы и тротуары, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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