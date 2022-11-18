Кондратьев: в Армавире реконструировали две зоны отдыха по нацпроекту «Жилье и городская среда»
О том, как идут работы по благоустройству территорий в Армавире, 18 ноября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, Армавиру как крупному городу особенно необходимы комфортные территории, где жители могли бы отдохнуть всей семьей. Губернатор отметил, что помогает в этом нацпроект «Жилье и городская среда».
«В этом году в муниципалитете провели масштабные работы — преобразили зеленую зону в микрорайоне «Черемушки» и сквер в микрорайоне «Северный». Осталось немного — завершить озеленение», — сообщил Вениамин Кондратьев.
В микрорайоне «Черемушки» территорию поделили на восемь зон. Тут обустроили сквер, спортивный и игровой комплексы, аттракционы, площадка для выгула собак, появились дорожки для прогулок, установили навесы, площадку для йоги, фуд-корт. В сквере микрорайона «Северный» обустроили пешеходные дорожки, высадили деревья, газоны и цветники, установили детскую площадку с резиновым покрытием.
Всего в регионе в этом году планируют привести в порядок более 200 объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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