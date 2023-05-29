Кондратьев: в Анапе планируют построить индустриальный парк

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 мая провел совещание, на котором обсудили строительство индустриального парка «Воскресенский». Проект реализует группа компаний «Фитофарм».

Вениамин Кондратьев отметил, что работа компании является примером, как как нужно работать в условиях санкций и эффективно использовать меры господдержки. За последний год предприятие привлекло более 100 млн рублей в виде льготных займов краевого Фонда развития промышленности, субсидий и налоговых льгот.

«В планах создание индустриального парка «Воскресенский», который станет важной составляющей для экономики Анапы и региона. Там отроются предприятия фармацевтической, легкой, мебельной промышленности. Сейчас время возможностей, главное — их не упустить. Вы анализируете рынок и знаете, какая продукция будет востребована завтра, поэтому вы впереди. Инвесторов с таким ответственным подходом мы готовы поддерживать», — сказал Вениамин Кондратьев.

Благодаря поддержке края предприятие ПКФ «Фитофарм» запустило несколько проектов на Кубани: фармацевтический завод в станице Гостагаевской, где выпускают биологически активные добавки, семейную винодельню и проект по агротуризму в Крымском районе. На стадии реализации находится завод по производству щелочных батареек.

Следующим значимым шагом станет строительство индустриального парка площадью 20 га в хуторе Воскресенском в Анапе. При создании индустриального парка особое внимание будет уделено сегменту бизнеса, ориентированного на оказание услуг в сфере гостеприимства. На территории парка разместятся предприятия по производству БАДов, мебели, тканей, газобетонных блоков, стекла и стеклопакетов, товаров для гостиниц и ресторанов.

Парк позволит создать более 300 рабочих мест. Завершить строительство индустриального парка «Воскресенский» планируют до 2027 года. Соглашение об этом инвестпроекте планируют подписать в июне во время Петербургского экономического форума.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил о том, что управляющей компании и резидентам индустриального парка будут доступны налоговые льготы, субсидии на возмещение до 50% затрат по оплате аренды за землю и производственные площади, а также займы краевого фонда развития промышленности.

На Кубани работают 6 промпарков. Строятся 3 промпарка, в проработке находятся еще 7 проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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