Кондратьев: в 2024 году по нацпроектам на Кубани построят 43 социальных объекта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о реализации национальных проектов в регионе на совещании проектного комитета.

Глава региона отметил, что на реализацию нацпроектов на Кубани в текущем году уже предусмотрели почти 62 млрд рублей.

«В 2024 году благодаря национальным проектам построим 43 социально значимых объекта, в том числе 11 поликлиник, 15 школ и 6 фельдшерско-акушерских пунктов», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что новые социальные объекты оснастят современным оборудованием, а также призвал власти внимательно контролировать сроки проводимых работ.

Глава краевого департамента организации проектной деятельности Светлана Герих рассказала, что в текущем году в регионе строительные работы будут выполнять на 54 социальных объектах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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