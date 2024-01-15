Кондратьев: в 2024 году переселим из аварийного жилья 987 жителей Кубани

Работу по расселению людей из аварийных домов проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе каждый год наращивают темпы по переселению жителей аварийных домов в новые благоустроенные квартиры.

«В 2022 году расселили более 700 человек, в 2023 году — свыше 840. В планах на этот год — 987 человек, это жители 384 квартир», — отметил глава Кубани.

По профильному нацпроекту жителям региона предоставляют современные квартиры, в которых уже есть газовая или электрическая плита, а также вся необходимая сантехника. На Кубани, начиная с 2019 года, более 3,6 тыс. человек переселили из аварийного жилья общей площадью свыше 51 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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