Кондратьев: в 2023 году продолжим работу по повышению качества образования и оказания медпомощи
О приоритетных направлениях социальной политики губернатор рассказал 9 января.
Глава Кубани отметил, что бюджет региона остается на 70% социально ориентированным.
«Нам предстоит серьезная работа по улучшению качества образования и оказания медицинской помощи. Сегодня мы взяли небывалые темпы социального строительства, новые объекты важно обеспечить кадрам и оснастить современным оборудованием», — сказал Вениамин Кондратьев.
Замглавы края Анна Минькова рассказала, что в текущем году планируется открытие крупных проектов в здравоохранении.
«В первом полугодии новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы примет первых пациентов. Строительство идет по нацпроекту с марта 2020 года. Сейчас на объекте проводят комплексные пуско-наладочные работы», — сказала Минькова.
Помимо этого планируется завершение первого этапа строительства второй очереди больницы имени Очаповского и начало третьего этапа. Также реконструкция лечебного корпуса на 100 коек в станице Тбилисской и строительство многопрофильного центра медицинской реабилитации в Динской. Кроме того, в текущем году на Кубани собираются завершить строительство 9 существующих поликлиник и начать строительство 11 новых. Также приступят к возведению 13 офисов ВОП и 10 ФАПов.
Вице-губернатор подчеркнула, что предстоит решить много задач и в образовании.
«Этот год объявлен годом наставника и педагога. Для отрасли — это ответственность и пристальное внимание к реализации всех проектов. Запланирован ввод 20 новых школ и 23 детсадов — рекордные цифры для края. Капитально отремонтируем и оснастим 18 школ, построенных 30-40 лет назад. В 43 школах проведем текущий ремонт. Приведем в порядок 12 спортивных залов. Поддержку получат педагоги. По программе «Земский учитель» привлечем 124 человека в сельские школы. Отработаем заявки учителей, чтобы предоставить им по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке», — сказала Минькова.
Она отметила, что сохранятся выплаты за классное руководство. По 5 тыс. рублей к 1 сентября получат более 30 тыс. учителей. Кроме того, в этом году введут новую меру поддержки. По 500 тыс. рублей получат победители федеральных этапов конкурсов профмастерства и по 350 тыс. рублей выплатят призерам и лауреатам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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