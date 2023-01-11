Кондратьев: в 2023 году Кубань планирует привлечь не менее 630 млрд рублей инвестиций

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 11 января.

Глава Кубани отметил, что в прошлом году регион достиг рекордного со времен Олимпийской стройки объема инвестиций.

«В этом году в экономику края необходимо привлечь еще не менее 630 млрд рублей. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сейчас необходимы более решительные действия. Мы должны использовать конкурентные преимущества региона и создать для новых партнеров все условия. Для этого в крае начнет работу Агентство по привлечению инвестиций, основными задачами которого станет сопровождение инвестиционных проектов», — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, агентство будет привлекать как отечественных, так и зарубежных инвесторов из дружественных стран.

В текущем году на Кубани планируют реализовать 100 крупных инвестпроектов. Стоимость каждого — более 100 млн рублей. В настоящее время в сопровождении находится 170 инвестпроектов. В регионе активно работают над созданием инвестиционной инфраструктуры. Это площадки «под ключ», на которых инвесторы могут ускорить реализацию проектов и минимизировать издержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2022 году в экономику Краснодарского края инвестировали около 600 млрд рублей.