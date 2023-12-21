Кондратьев: в 2023 году число занимающихся спортом кубанцев превысило 3 млн

Кубань уже много лет в лидерах среди российских регионов по развитию физической культуры. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 21 декабря.

«Число людей, систематически занимающихся спортом, постоянно растет. К концу 2023 года их количество составляет 3,2 миллиона человек, это 63% населения. Для нас важно привлекать жителей к активному образу жизни. Для этого строим и реконструируем площадки, залы и комплексы, обновляем их материально-техническую базу», — отметил губернатор.

В числе важных признаков успешного развития спорта глава региона отметил реализацию комплекса ГТО, который входит в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». По словам Кондратьева, сейчас в регионе более 1,8 млн жителей, зарегистрированных на портале ГТО. Таким образом, Краснодарский край занял первое место в стране.

«На сегодняшний день у нас работает 64 центра и обустроено 1 тыс. 194 места тестирования», — подчеркнул губернатор.

На Кубани развивают 43 базовых вида спорта. В сборные команды РФ входят 1 тыс. 559 кубанских спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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