Кондратьев: в 2022 году на гранты для социально ориентированных организаций выделили 190 млн рублей
Общество
31.08.2022 18:55
Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 31 августа во время общения с участниками молодежного форума «Регион 93».
«Вы можете создать некоммерческую организацию, чтобы воплотить идею в жизнь. Только в этом году на гранты для социально ориентированных организаций край направил почти 190 млн рублей», – сказал Кондратьев.
Глава региона отметил, что на Кубани создают все условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в любой сфере.
Вице-губернатор края Анна Минькова подчеркнула, что власти региона сейчас активно сотрудничают со многими социально ориентированными НКО, в том числе с теми, кто помогает пенсионерам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: волонтеры Кубани оборудовали палаточный лагерь для беженцев на границе с Украиной.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- ФК «Сочи» на матче с «Уралом» вручил футболку Кристиана Нобоа юному болельщику из Кургана
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Центральный аппарат СК взял на контроль дело о смерти младенца в больнице на Кубани
- Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области