Кондратьев: в 2022 году на гранты для социально ориентированных организаций выделили 190 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 31 августа во время общения с участниками молодежного форума «Регион 93».

«Вы можете создать некоммерческую организацию, чтобы воплотить идею в жизнь. Только в этом году на гранты для социально ориентированных организаций край направил почти 190 млн рублей», – сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани создают все условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в любой сфере.

Вице-губернатор края Анна Минькова подчеркнула, что власти региона сейчас активно сотрудничают со многими социально ориентированными НКО, в том числе с теми, кто помогает пенсионерам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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