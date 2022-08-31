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Кондратьев: в 2022 году на гранты для социально ориентированных организаций выделили 190 млн рублей

Общество
31.08.2022 18:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2022-godu-na-granty-dlya-sotsialno-orientirovannyh-organizatsij-vydelili-190-mln-rublej
Кондратьев: в 2022 году на гранты для социально ориентированных организаций выделили 190 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 31 августа во время общения с участниками молодежного форума «Регион 93».

«Вы можете создать некоммерческую организацию, чтобы воплотить идею в жизнь. Только в этом году на гранты для социально ориентированных организаций край направил почти 190 млн рублей», – сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани создают все условия, чтобы молодые люди могли реализовать свой потенциал в любой сфере.

Вице-губернатор края Анна Минькова подчеркнула, что власти региона сейчас активно сотрудничают со многими социально ориентированными НКО, в том числе с теми, кто помогает пенсионерам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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