Кондратьев: в 2022 году муниципалитеты получили 300 млн рублей по программе «Инициативного бюджетирования»
На эти средства районы и города Кубани в ушедшем году реализовали 86 проектов по обновлению территорий, выбранных жителями.
«Проект «Инициативного бюджетирования», наряду с краевыми программами и нацпроектом «Жилье и городская среда», позволяет благоустроить десятки парков, скверов, детских и спортивных площадок во всех муниципалитетах края», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что в прошедшем году 850 тыс. человек приняли участие в отборе инициатив. В итоге жители региона выбрали 86 проектов по благоустройству территорий. На их реализацию направили 300 млн рублей.
Больше всего проектов в рамках программы «Инициативного бюджетирования» реализовали в Отрадненском, Успенском и Крымском районах. Всего в 2022 году на конкурс поступило 389 заявок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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