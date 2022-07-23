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Кондратьев: в 2022 году Краснодарский край планирует принять около 16 млн туристов

Общество
23.07.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2022-godu-krasnodarskij-kraj-planiruet-prinyat-okolo-16-mln-turistov
Кондратьев: в 2022 году Краснодарский край планирует принять около 16 млн туристов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Несмотря на временное ограничение в работе аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара, туристический поток в регионе сохраняется на уровне прошлого сезона, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Мы уже приняли почти 8 млн туристов и ожидаем не менее такого же количества до конца года. Наши средства размещения загружены на 85%», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что санаторно-курортная отрасль является одной из ведущих для экономики края.

По словам Кондратьева, за последние 5-7 лет структура отдыха в Краснодарском крае заметно изменилась. В регионе активно развивается познавательный, аграрный, гастрономический и винный туризм. Специалисты восстанавливают пешие туристические маршруты, в том числе по местам боевой славы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: с начала года более 330 тыс. туристов посетили агрофирмы Краснодарского края.

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