Кондратьев: ужесточение санкций открыло возможности для развития собственных технологий и расширения рынка сбыта

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 апреля прокомментировал выступление Владимира Путина на заседании президиума Госсовета, темой которого стали вопросы развития промышленности в условиях санкций.

На совещании обсудили предложения по увеличению объемов поддержки промышленности, расширению работы институтов развития, снижению рисков технологического отставания и подготовке специалистов высокого уровня по приоритетным направлениям.

По словам Владимира Путина, наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития России.

«Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие в обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии», — сказал Путин.

Вениамин Кондратьев прокомментировал выступление президента в своих соцсетях. Губернатор подчеркнул, что Кубань вносит свой вклад в достижение технологического суверенитета России. В регионе в короткие сроки восстановили и создали новые логистические цепочки, увеличили объем отгрузки продукции собственного производства и сохранили положительную динамику роста индекса промышленного производства.

«Уделяем особое внимание и развитию промышленных парков, поддержке их резидентов. В крае уже создано 6 промпарков, где работают 35 предприятий-резидентов. Реализуются инвестпроекты по созданию еще трех в Армавире и Краснодаре. В краевом центре строится первый технопарк радиоэлектронной промышленности», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на Кубани запустили уникальную меру поддержки импортозамещающих производств. Из краевой казны финансируют до 30% затрат на создание таких предприятий. Также в регионе реализуют программы по модернизации предприятий пищевой промышленности, открытию новых и развитию действующих импортозамещающих производств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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