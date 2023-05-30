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Кондратьев: урожайность ряда культур на Кубани выросла до 30%, благодаря участию в проекте «Иннагро»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-urozhajnost-ryada-kultur-na-kubani-vyrosla-do-30-blagodarya-uchastiyu-v-proekte-innagro
Кондратьев: урожайность ряда культур на Кубани выросла до 30%, благодаря участию в проекте «Иннагро»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 30 мая во время рабочей встречи с представителями «Иннопрактики».

«Благодаря сотрудничеству с «Иннопрактикой» наши предприятия успешно участвуют в испытаниях инновационных отечественных биопрепаратов «Иннагро». В прошлом году восемь хозяйств провели более 20 испытаний на кукурузе, сое, рисе и подсолнечнике. Урожайность по этим культурам увеличилась до 30%», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что Краснодарский край — ведущий аграрный регион России и поэтому заинтересован в применении современных технологий в сфере сельского хозяйства. По его словам, научный подход позволяет улучшить плодородие почв, повысить урожайность, сократить применение пестицидов и в результате получить безопасные и экологически чистые продукты.

В этом году к проекту «Иннагро» присоединятся еще 20 компаний Кубани. Они отработают новую систему анализа почв и проверят эффективность российских разработок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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