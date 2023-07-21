Кондратьев: уровень газификации Краснодарского края один из самых высоких в стране

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 июля принял участие в запуске нового газопровода в Кореновском районе.

В церемонии приняли участие генеральтный директор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, руководитель «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадий Нараев, первый зампредседателя ЗСК, первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

В поселке Новоберезанском Кореновского района построили газопровод. Жителям всех шести улиц строящегося микрорайона «Восточный» 21 июля дали возможность подключиться и пользоваться экономичным природным топливом. Пока здесь всего 34 дома, однако новый объект позволяет подключить 330. Глава края отметил, что открытие газопровода поспособствует активному заселению этой местности.

«Благодарен гендиректору «Газпром межрегионгаз» Сергею Густову и команде компании за реализацию такого важного проекта. Совместно мы создаем достойные условия жизни в каждой станице или хуторе. Делаем наши поселения более благоустроенными и востребованными среди молодых специалистов, семей с детьми», — отметил губернатор.

После запуска газопровода подключили к нему дом местной жительницы Тамары Сергеевны Копаневы, которая ждала этого 20 лет.

По словам главы региона, с помощью президентской программы уровень газификации Кубани достиг одного из самых высоких в России. Так, с начала года на строительство 185 км сетей выделили 1 млрд рублей из краевого бюджета. Помимо этого, в крае заключили около 57 тыс. договоров, а газ подвели к границам свыше 31 тыс. участков. До конца года планируется подключить еще 18 тыс.

«В программу также войдут и социальные объекты – школы, больницы, поликлиники», — написал Кондратьев в Telegram.

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