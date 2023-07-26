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Кондратьев: уникальный центр для одаренных школьников Кубани откроют 1 сентября в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-unikalnyj-tsentr-dlya-odarennyh-shkolnikov-kubani-otkroyut-1-sentyabrya-v-krasnodare
Кондратьев: уникальный центр для одаренных школьников Кубани откроют 1 сентября в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дворец знаний откроют благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» по нацпроекту «Образование».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что талантливую молодежь важно поддерживать, создавая ей комфортные условия для самореализации. Так, для них создали образовательную резиденцию.

«Здесь организуют регулярные программы и профильные смены по медицине, инженерии, информационным технологиям и агробиологии. Ребята смогут участвовать в мастер-классах и лекциях от экспертов, в том числе дистанционно», — пояснил губернатор.

В центре поддержки и развития талантов у молодежи открыли лаборатории агробиологии, химии, физики и ИТ-технологий. На установку современного оборудования выделили свыше 177 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Педагоги будущего учреждения уже приступили к программам повышения квалификации и стажировки на базе образовательного центра «Сириус». Там будут работать научные, образовательные, культурные, спортивные организации и предприятия Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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