Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Кондратьев: уборка сахарной свеклы началась в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-uborka-saharnoj-svekly-nachalas-v-krasnodarskom-krae
Кондратьев: уборка сахарной свеклы началась в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанским аграриям предстоит обработать 195,3 тыс. га этой сельскохозяйственной культуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к сбору урожая первыми приступили хозяйства Каневского, Староминского, Павловского, Брюховецкого, Кореновского, Выселковского и Приморско-Ахтарского районов.

«Перерабатывать свеклу в этом году буду 14 комбинатов. Рассчитываем, что они примут 12,5 млн т сырья из края и других регионов и выработают 1,6 млн т сахара», — отметил Кондратьев.

Также глава региона подчеркнул, что Кубань займется импортозамещением семян свеклы. Сегодня их культивируют ученые Первомайской селекционно-опытной станции. До конца года у них в планах получить 120 тыс. посевных единиц. Благодаря этому в следующем году можно засеять свыше 90 тыс. га, что составляет половину всей площади сева культуры в Краснодарском крае.

По поручению губернатора на использование местных семян сахарной свеклы из краевого бюджета выделили 15,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: ценовая политика для экспорта кубанского зерна вполне благоприятная.

Статьи
День ВМФ в 2023 году: когда отмечают, история и традиции
День ВМФ в 2023 году: когда отмечают, история и традиции
Топ-6 лучших фильмов о любви на все времена
Топ-6 лучших фильмов о любви на все времена
Черника: почему так важна для пенсионеров и детей, кому ее нельзя
Черника: почему так важна для пенсионеров и детей, кому ее нельзя
Крайне редко, но вполне реально: иммунолог рассказал, что ветрянкой можно заразиться повторно
Крайне редко, но вполне реально: иммунолог рассказал, что ветрянкой можно заразиться повторно
Пять советов, как избавиться от целлюлита
Пять советов, как избавиться от целлюлита
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях