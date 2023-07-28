Кондратьев: уборка сахарной свеклы началась в Краснодарском крае

Кубанским аграриям предстоит обработать 195,3 тыс. га этой сельскохозяйственной культуры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к сбору урожая первыми приступили хозяйства Каневского, Староминского, Павловского, Брюховецкого, Кореновского, Выселковского и Приморско-Ахтарского районов.

«Перерабатывать свеклу в этом году буду 14 комбинатов. Рассчитываем, что они примут 12,5 млн т сырья из края и других регионов и выработают 1,6 млн т сахара», — отметил Кондратьев.

Также глава региона подчеркнул, что Кубань займется импортозамещением семян свеклы. Сегодня их культивируют ученые Первомайской селекционно-опытной станции. До конца года у них в планах получить 120 тыс. посевных единиц. Благодаря этому в следующем году можно засеять свыше 90 тыс. га, что составляет половину всей площади сева культуры в Краснодарском крае.

По поручению губернатора на использование местных семян сахарной свеклы из краевого бюджета выделили 15,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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