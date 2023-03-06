Кондратьев: у каждой проблемы должен быть свой алгоритм решения и конкретный срок исполнения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 марта провел совещание, на котором обсудили работу с обращениями жителей на портале Госуслуги и в соцсетях.

Вениамин Кондратьев отметил, что важно реагировать на проблемы жителей, о которых они сообщают в интернете, и использовать для этого все инструменты.

«Коллеги, надо не просто констатировать факт обращения, а включаться в работу, нацеленную на результат. У каждой проблемы должен быть свой алгоритм решения и конкретный срок исполнения. Только так сможем двигаться вперед», — подчеркнул глава региона.

По словам главы Центра управления регионом Юрия Шевченко на «Прямую линию» губернатора через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 1 тыс. 292 сообщения. На 98% этих сообщений жители уже получили ответы.

«Оставшиеся, чуть более 40 вопросов, направлены на повторное рассмотрение для получения ответов с указанием сроков решения. В основном это темы благоустройства, газификации, обращения с ТКО, социальной защиты и образования», — сообщил руководитель ЦУР.

Обсудили работу в системе «Инцидент менеджмент». В феврале поступило 10,5 тыс. сообщений. Эта цифра на 46% больше, чем в январе. В основном сообщения отправляли жители Анапы, Новороссийска, Горячего Ключа, Туапсинского района и Сочи. Обращения касались сферы ЖКХ, энергоснабжения, отопления и водоснабжения, а также состояния дорог, мусора и онлайн-записи в поликлиники. На обращения реагировали оперативно. Активнее всего работали с обращениями жителей министерство труда и соцразвития, министерство здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев сообщил о том, что ведомства Краснодарского края обработали все принятые на «Прямую линию» обращения.