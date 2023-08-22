Кондратьев: у детей по всему краю должны быть равные возможности для раскрытия своего таланта и потенциала

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел социальные объекты в Крымском районе.

Глава Кубани поручил отремонтировать школу в Крымске и посетил школу № 44 на 400 мест в хуторе Новоукраинском. Ее открыли в 2021 году. Учреждение считается одним из лучших в районе. Здесь есть компьютерные и лингафонные кабинеты, оснащенный медицинский блок, интерактивные доски, а также спортивный и актовый залы.

«Необходимо создавать современные образовательные условия в каждом населенном пункте, вне зависимости от того — город это или станица. Оснащать школы новейшим оборудованием, делать все, для комфортного обучения учеников и работы учителей», — отметил Кондратьев.

Кроме того, глава региона посетил школу № 20 на улице Коммунистической, которую построили еще в 1886 году. В ходе Великой Отечественной войны ее разрушили, а восстановили в 1950 году. Сейчас в школе строят галерею, которая соединит учебный блок и столовую, а также приводят в порядок отдельные классы. Губернатор поручил включить школу в программу капремонта, чтобы обновить учреждение полностью, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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