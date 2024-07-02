Кондратьев: Центр единоборств в Крыловской ежедневно принимает 160 спортсменов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 июля в ходе рабочей поездки в муниципалитет развитие спортивной инфраструктуры с главой района Виталием Демировым.

«Наши дети, молодежь должны расти сильными и здоровыми — физически и духовно. Задача власти и общества — создать для этого все условия, помочь им стать успешными. Для этого важно строить новые объекты, чтобы все желающие могли заниматься любимыми видами спорта», — сказал Вениамин Кондратьев.

Центр единоборств в станице Крыловской начал работать в 2023 году по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры».

«Сейчас различными видами спорта здесь занимаются 156 человек. Функционируют отделения самбо и спортивной борьбы, на высоком уровне работает отделение бокса. Вместо зала для разминки приняли решение сделать в здании тренажерный зал», — рассказал директор работающей на базе Центра спортшколы «Олимп» Алексей Миненко.

Губернатор пообщался с воспитанниками и тренерами и пожелал им успехов в спорте. Глава района отметил, что в станице Октябрьской улице Карла Маркса по программе «Развитие общественной инфраструктуры» строят малобюджетный спортзал. Там юные спортсмены смогут заниматься игровыми видами спорта — волейболом, мини-футболом, гандболом и баскетболом. В эксплуатацию зал планируют сдать до конца года.

По краевым и муниципальным программам в районе построили пять спортивно-игровых площадок и четыре многофункциональные спортивные. Их создают при благоустройстве зеленых зон. В станице Крыловской на улице Орджоникидзе работает универсальный спорткомплекс «Олимп», всего в муниципалитете пять федераций — по настольному теннису, боксу и тайскому боксу, тхэквондо и шахматам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев проводит рабочий день в Крыловском районе.