Кондратьев: транспортного коллапса в Темрюкском районе около Крымского моста нет

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате происшествия два пролета моста обрушились. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили.

«Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет. Для водителей организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань — Волна». Работает полевая кухня», — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что при необходимости власти Кубани готовы оперативно открыть еще семь пунктов для водителей. Кроме того, со стороны Краснодарского края все готово для открытия паромной переправы в Керченском проливе.

В Темрюкском районе сейчас работает вице-губернатор Кубани Евгений Наумов. Он докладывает главе региона о ситуации каждые 30 минут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать с 8 октября.