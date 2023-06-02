Кондратьев: товарооборот Краснодарского края и Таджикистана в прошлом году вырос на 21%

Об этом глава Кубани заявил 2 июня в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Давлатшохом Гулмахмадзода.

«Мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста. Кубань заинтересована в поставках продукции на рынок Таджикистана. Мы должны активизировать этот процесс, дать предпринимателям точки для старта и вместе выстраивать сотрудничество. Для этого предлагаю обменяться бизнес-миссиями. Также важно развивать культурные и гуманитарные связи, сферы образования и здравоохранения, делиться передовым опытом», — сказал Вениамин Кондратьев.

Давлатшох Гулмахмадзода отметил, что Таджикистан старается найти с Россией точки соприкосновения по всем вопросам.

«У нас уже подписаны более 300 межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве, и в дальнейшем хотели бы видеть подобные соглашения между регионами. Увеличиваем товарооборот, понимаем, в чем можем усилить эту работу. Хотим видеть ваших региональных промышленных представителей, расширить взаимодействие в сельском хозяйстве», — отметил Гулмахмадзода.

Посол добавил, что Россия — один из главных партнеров республики в сфере образования, а также выразил желание сотрудничать в вопросах развития культурных связей и повышения квалификации специалистов в здравоохранении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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