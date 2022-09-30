Кондратьев: теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей стали частью единой и сильной России
Политика
30.09.2022 17:01
В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 30 сентября присутствовал на церемонии подписания договоров. Он отметил, что теперь у этих регионов начался новый исторический этап.
«Это был долгий путь домой. Сегодняшний день навсегда останется в истории. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей — часть единой, сильной и многонациональной России. Официально», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ. Церемония началась с минуты молчания в память о Героях России.
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