Кондратьев: темп роста базовых отраслей экономики Каневского района достиг 136%

Губернатор Краснодарского края в ходе встречи с активом муниципалитета 16 апреля заявил, что Каневской район — один из ведущих аграрных районов края.

«Последний раз мы встречались с активом в 2018 году. Потом была пандемия, сейчас другие вызовы, но, уверен, мы справимся. Экономика района адаптировалась, позиций не потеряла. За последние 5 лет темпы роста базовых отраслей составили 136%. В основе этого — работа каждого из вас. И результат вы тоже видите. Он в благоустройстве территорий, в открытии новых предприятий, ферм, производстве продукции, росте занятости. За последние 5 лет объем собственных доходов бюджета увеличился почти в 2 раза и по итогам прошлого года составил 1,6 млрд рублей», — сказал Кондратьев.

Первый заместитель губернатора Игорь Галась заявил, что в районе за последние годы отмечают положительную динамику привлечения инвестиций.

«С 2019 года бизнес вложил в экономику муниципалитета свыше 20 млрд рублей. Инвестор чувствует себя здесь уверенно, получает необходимые преференции и поддержку со стороны власти. Каневской район на 11 месте в рейтинге по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Для улучшения позиций необходимо активнее разрабатывать инициативы по развитию территории», — отметил Галась.

Глава региона подчеркнул, что в экономике района более 44% занимает отрасль АПК. Темп роста объемов сельхозпродукции за 5 лет превысил 142%. Большие резервы в отрасли необходимо использовать — для этого нужно обновлять сельхозпроизводства, а также повышать качество продукции и расширять рынки сбыта.

«Сегодня емкость рынка фруктов в стране огромная. Но мы покрываем только 40%. Ниша свободна, и чтобы ее занять, мы предлагаем поддержку: на 90% компенсируем закладку садов, даем преференции кооперативам. Общая поддержка отрасли АПК на 2024 год превышает 11 млрд рублей. С качественной кубанской продукцией мы должны активнее выходить на внутренний рынок страны и возможности для этого есть», — сказал Кондратьев.

В Каневском районе более 3 тыс. га садопригодных земель — нужно продолжать закладывать сады интенсивного типа с капельным орошением, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

В крупных, средних и малых сельхозпредприятиях к началу 2024 года до 46,6 тыс. голов увеличилось поголовье крупного рогатого скота. В муниципалитете работают 25 ферм, еще одна на 2 тыс. фуражных коров строится в станице Челбасской.

В теплицах на площади 54 тыс. кв. метров выращиванием овощей и ягод занимаются фермеры района. Их продукцию закупают потребительские кооперативы.

«В 2020 году «Кубанский плодоовощевод» на средства гранта приобрел оборудование для переработки и консервирования овощей, запустил линии по производству маринадов, соков, кабачковой икры. Точкой роста района может стать объединение ЛПХ и КФХ в сельскохозяйственные потребительские кооперативы для увеличения объемов производства и реализации продукции», — считает Коробка.

Значительную долю экономики муниципалитета — 26,2% — занимает промышленность, которая представлена перерабатывающими предприятиями. Галась подчеркнул, что при активной модернизации производств и использовании механизмов программы «Пищевик» отрасль будет развиваться еще интенсивнее, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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