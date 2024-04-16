Кондратьев: малые и средние промпредприятия сохраняют большую экономику Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Каневской район 16 апреля ознакомился с работой импортозамещающего предприятия.

Завод занимается ремонтом механизмов и узлов для сельхозтехники, металлообработкой и инструментальным производством, а также изготавливает запчасти и детали.

«Деятельность вашего предприятия имеет важное значение для агропромышленного комплекса, а также многих отраслей Краснодарского края и других регионов. В этой мастерской сохраняется большая экономика края — вы делаете детали и ремонтируете технику, незаменимую в сельском хозяйстве, занимаетесь импортозамещением. Ваша составляющая в обеспечении продовольственной безопасности страны очевидна», — сказал глава региона.

Руководитель предприятия Евгений Згерский отметил, что деятельность на производстве начали в 2008 году с ремонта турбокомпрессоров для автотракторной техники. Сейчас помещения модернизировали, а станочный парк расширили — в нем уже около 100 единиц оборудования.

Губернатор осмотрел производственные цеха с современным оборудованием, часть из которого — с программным управлением.

Завод обеспечивает хозяйства ремонтом техники, поэтому является системообразующим для аграрного Каневского района. На предприятии выполняют сложные работы, в том числе изготавливают детали, не подлежащие ремонту.

Глава региона также ознакомился с самым сложным и перспективным направлением — изготовлением оснастки и пресс-форм для деталей, используемых для производства запчастей для ж/д оборудования, игрушек, деталей автотракторной техники, форм для производства стройматериалов и пластиковых деталей.

Кроме того, на заводе производят подлокотники для пассажирских «Ласточек», оснастку для ж/д светофоров и водометы для водного транспорта.

Услугами каневского предприятия пользуются около 400 партнеров из всех регионов ЮФО и за его пределами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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