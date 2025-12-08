Кондратьев: свое дело открыли более 5,5 тыс. выпускников школы «Бизнес молодых»

Краевой Школе молодого предпринимателя «Бизнес молодых» в этом году исполнилось пять лет. Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с участниками проекта.

Проект для молодых предпринимателей стартовал в Краснодарском крае в 2021 году. Его инициатором выступил глава региона. В торжественном мероприятии, посвященном юбилею школы, принял участие также председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.



«Делать первые шаги в бизнесе и добиваться реального результата сегодня особенно сложно. Но каждый предприниматель формирует благополучие кубанских семей, а вместе с ней формирует экономику края и страны. Для нас важно не потерять ни одного человека, который чувствует рынок, понимает его конъюнктуру и способен сделать востребованное предложение в любой сфере. Поэтому мы и открыли школу «Бизнес-молодых»», — отметил губернатор.

Он добавил, что за пять лет обучение в бизнес-школе прошли 12,5 тыс. человек. При этом около 2 тыс. человек из них стали предпринимателями, еще 3,5 тыс. — самозанятыми. Выпускники проекта получили более 255 млн рублей льготных займов на свое дело. Благодаря чему с 2021 года в бюджеты всех уровней перечислили около 500 млн рублей налогов.

«За пять лет проект доказал свою эффективность, поэтому мы продолжим и дальше помогать нашей молодежи делать первые шаги в бизнесе», — отметил Кондратьев.

Глава региона поблагодарил преподавателей и наставников школы «Бизнес молодых». Они оказали начинающим предпринимателям поддержку и помощь .

Юрий Бурлачко подчеркнул, что проект помог «подсветить» путь тем, кто выбрал бизнес.

«Сегодня малый и средний бизнес формирует около 8,6% экономики края, и от каждого из вас зависит успех такого мощного региона, как Краснодарский край. Для этого есть более 200 мер поддержки, чтобы стать самостоятельным, этих инструментов достаточно. Да, сейчас непросто даже крупным компаниям, но возможности развиваться есть. Власть со своей стороны делает все, чтобы помочь. И результат, который показала школа молодого предпринимателя, доказывает — в нашем крае есть условия и перспективы для развития бизнеса», — отметил Бурлачко.

К участникам мероприятия также обратились вице-губернатор Александр Руппель и исполнительный директор унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» Елена Пистунова.

По словам вице-губернатора, Школа молодого предпринимателя «Бизнес молодых» признана лучшим проектом в стране. В других регионах применяют этот опыт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: Кубань вошла в число цифровых лидеров среди регионов, где развивают малый бизнес.

Подпишись, здесь всегда интересно.