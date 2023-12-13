Кондратьев: строительство современной мельницы завершают в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ходе строительства современного предприятия по переработке зерна в Усть-Лабинске.

По словам главы региона, предприятие сможет перерабатывать до 300 т продукции в день, а также будет выпускать на рынок качественный и конкурентоспособный продукт.

«Общий объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей. Мельницу запустят в 2024 году, создадут 45 рабочих мест. Краснодарский край, как гарант продовольственной безопасности страны, заинтересован в реализации подобных проектов и развитии агропромышленного комплекса», — отметил губернатор Кубани.

Протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций подписали в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме. Строительство мельницы начали в 2022 году.

Проект реализуют в две очереди. Предприятие сможет перерабатывать 96 тыс. т зерна в год. Здание мельницы будет шестиэтажным. Сейчас почти готовы стены и крыша, смонтирована кровля склада готовой продукции, идет прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации. На мельницу доставляют мукомольное оборудование и начинают его установку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.