Кондратьев: строительство Дома культуры завершается в анапском селе Сукко

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 13 апреля в соцсетях.

По его словам, здание на улице Советской уже готово на 94%. Сейчас там ведут отделочные работы и благоустраивают территорию, после ДК начнут оснащать оборудованием.

«Помимо зрительного зала и творческих мастерских там разместят большую библиотеку. Планируется, что первых посетителей учреждение встретит в сентябре этого года. Уверен, новый ДК станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей нашей черноморской здравницы», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Дом культуры в селе Сукко — первый в крае сельский клуб, строящийся по нацпроекту «Культура». В ДК откроют спортивный и хореографический залы, а также гончарную мастерскую, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мэрии Анапы рассказали, какими будут новые ДК в Сукко и Супсехе.