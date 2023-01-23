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В мэрии Анапы рассказали, какими будут новые ДК в Сукко и Супсехе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-anapy-rasskazali-kakimi-budut-novye-dk-v-sukko-i-supsehe
В мэрии Анапы рассказали, какими будут новые ДК в Сукко и Супсехе
Фото пресс-службы администрации Анапы

В Супсехе Дом культуры построят возле нового парка 85-летия Краснодарского края.

Здание планируют сделать трехэтажным, а внутри разместить зрительный зал на 200 мест, музыкальную школу, взрослую и детскую библиотеки. Строить Дом культуры планируют по нацпроекту «Культура».

В Сукко строительство нового ДК продолжается — здание уже накрыто кровлей, специалисты ведут внутренние и внешние отделочные работы. Строят его тоже по профильному нацпроекту.

В ДК разместят зал на 200 мест с балконом, гончарную мастерскую и библиотеку на 7-8 тыс. книг. Объект сдадут в этом году — строительно-монтажные работы завершат в апреле, после чего начнут оснащение оборудованием. Первых посетителей Дом культуры в Сукко встретит в сентябре.

Фото пресс-службы администрации Анапы

Кроме того, планируют капремонт трехуровневого зрительного зала Дома культуры в селе Варваровка. Проект ремонта уже готов, закупили одежду сцены, новые сидения, звуковое и световое оборудование, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: капремонт ДК в станице Старомышастовской планируют завершить к концу 2023 года.

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