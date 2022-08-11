Кондратьев: строительный комплекс Краснодарского края — один из самых мощных в стране
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 августа поздравил представителей строительной сферы с приближающимся профессиональным праздником.
«Строительный комплекс Кубани — важная составляющая экономики. Сегодня мы отдаем приоритет качеству. Пересмотрели градостроительную политику — вместе с жильем возводим школы, детские сады и поликлиники, парковки и зеленые зоны. Выработали комплексный подход развития территорий. Отрасль меняется к лучшему благодаря преданным своему делу людям, влюбленным в профессию и край», — сказал губернатор.
От имени депутатов строителей поздравил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что благодаря строителям создаются многие социальные и промышленные объекты.
Лучшие работники были награждены медалями и грамотами. Медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени получили директор по строительству ООО «Инсити-Победа» Виталий Аношкин и главный инженер проекта ООО «САБ Констракшен» Сергей Полтавец. Почетное звание «Заслуженный строитель Краснодарского края» присвоили 12 представителям отрасли. Трое специалистов получили почетные грамоты администрации региона, еще 20 — благодарности губернатора. Также вручили 11 почетных грамот и благодарственных писем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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