Кондратьев: мы должны обеспечить доступную медпомощь жителям самых отдаленных станиц

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 3 августа рассказал о том, как продвигается строительство медучреждений в небольших населенных пунктах края.

«В крае продолжаем строить фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. В основном возводим их в небольших населенных пунктах. Сейчас активно идут работы в ауле Урупский Успенского района, поселке Заречный в Белореченском районе и станице Юго-Северной Тихорецкого района. Наша главная задача — обеспечить доступную квалифицированную медицинскую помощь жителям даже самых отдаленных станиц и хуторов», — отметил губернатор.

В указанных населенных пунктах возведут здания для врачей общей практики. Строительство идет по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения».

В ауле Урупском учреждение готово на 40%. Его закончат до конца года. Медпомощь там смогут получить более 1,4 тысячи местных жителей. В поселке Заречном строительство планируют завершить в октябре 2022 года. Этот ВОП сможет обслуживать 2 тыс. граждан. В станице Юго-Северной медицинскую помощь будут получать не только 2 тыс. местных жителей, но и пациенты из хуторов Казаче-Борисовский, Полевой, Усть-Джигутинка, Атаманка. Сейчас объект готов на 13%.

Всего до конца 2022 года в Краснодарском крае построят 18 пунктов врачей общей практики. Кроме того, в регионе по нацпроекту «Здравоохранение» установили семь фельдшерско-акушерских пунктов. До 2025 года планируется возвести 36 ФАПов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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