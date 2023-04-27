Кондратьев: стартовало строительство последнего участка Таманского группового водопровода

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 апреля рассказал о том, как идет строительство на трех крупнейших объектах инженерной инфраструктуры региона.

По словам губернатора, на Кубани продолжают модернизировать объекты инфраструктуры. Особое внимание уделяется водоснабжению на побережье.

«Перебои с водой — сдерживающий фактор развития курортов. Поэтому реализацию этого масштабного проекта начали еще в 2019 году. Сейчас на всех трех направлениях — Троицком, Таманском и Ейском – идет активное поэтапное строительство. Эти объекты решат проблему дефицита воды для миллиона жителей края», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев рассказал о строительстве новой ветки Таманского группового водовода. По его словам, сейчас начались работы на последнем участке Таманского группового водовода, это более 40 км трассы.

«Сейчас здесь устраивают траншеи и разрабатывают котлованы. Объект будет подавать воду в 28 населенных пунктов. Его строительство планируют завершить в 2024 году», — добавил губернатор Кубани.

На Троицком водопроводе продолжаются работы на новом участке от Новороссийска в сторону Кабардинки. До конца года проложат 20 км сетей. В этом году также начнут работы на заключительном участке от Кабардинки до Геленджика. Длина этой сети составит 18 км.

На Ейском водопроводе в прошлом году приступили к строительству нового участка длиной 22 км. Еще по одному участку длиной около 45 км завершают стадию оформления земли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Северском районе начали строить магистральный водопровод до станицы Убинской.