Кондратьев: срочников не будут направлять в зону спецоперации

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на расширенном планерном заседании обсудил готовность региона к осеннему призыву, который стартует 1 ноября.

«Особенное внимание следует уделить разъяснительной работе, объяснить жителям и, главное, родителям, что призывников срочной службы не будут направлять в зону проведения СВО», — заявил Кондратьев.

Глава региона отметил, что сейчас важно подготовить сборные пункты для призывников, обеспечив их всем необходимым.

Военный комиссар региона Александр Кузнецов подчеркнул, что Кубань готова к проведению осеннего призыва. По его словам, на срочную службу в регионе призовут около 6,5 тыс. человек.

«Гарантирую, что ни один военнослужащий-срочник, призванный весной от Краснодарского края не попадет в зону проведения СВО. И ни один из тех, кого призовут осенью, также не будет туда направлен», — цитирует Кузнецова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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