Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: срочников не будут направлять в зону спецоперации

Политика
03.10.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-srochnikov-ne-budut-napravlyat-v-zonu-spetsoperatsii
Кондратьев: срочников не будут направлять в зону спецоперации
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на расширенном планерном заседании обсудил готовность региона к осеннему призыву, который стартует 1 ноября.

«Особенное внимание следует уделить разъяснительной работе, объяснить жителям и, главное, родителям, что призывников срочной службы не будут направлять в зону проведения СВО», — заявил Кондратьев.

Глава региона отметил, что сейчас важно подготовить сборные пункты для призывников, обеспечив их всем необходимым.

Военный комиссар региона Александр Кузнецов подчеркнул, что Кубань готова к проведению осеннего призыва. По его словам, на срочную службу в регионе призовут около 6,5 тыс. человек.

«Гарантирую, что ни один военнослужащий-срочник, призванный весной от Краснодарского края не попадет в зону проведения СВО. И ни один из тех, кого призовут осенью, также не будет туда направлен», — цитирует Кузнецова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Песков объяснил перенос осеннего призыва в России на 1 ноября.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях