Кондратьев: создание условий для работы учителей — одна из приоритетных задач

Президент России Владимир Путин 27 декабря подвел итоги Года педагога и наставника. Участие в Госсовете принял и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Президент отметил, что необходимо улучшать условия работы педагогов, а также решить вопрос с достойной оплатой их труда, масштабировать лучшие региональные практики.

«Создание комфортных условий для работы и жизни учителей — одна из наших приоритетных задач. Для этого в Краснодарском крае постоянно расширяем региональные меры поддержки: выплачиваем по 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке, доплачиваем по 5 тыс. рублей всем школьным педагогам», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Кроме того, в регионе развивается институт наставничества — победителям и призерам федеральных конкурсов профессионального мастерства увеличили призовой фонд. Тем наставникам, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов, выплачивают премии по 100 тыс. рублей, добавил губернатор.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года».