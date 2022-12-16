Кондратьев: современные томографы закупили для 18 медучреждений Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о закупках медоборудования по региональным программам и нацпроекту «Здравоохранение».

Глава региона рассказал, что на Кубани год назад решили дооборудовать компьютерными томографами районные больницы.

«С такой просьбой ко мне обращались жители края. В этом году закупили 18 КТ. Их уже поставили в девять медучреждений, еще девять аппаратов планируют установить до конца года. В период пандемии благодаря томографам специалисты диагностировали у заболевших пневмонию на ранней стадии и своевременно назначали лечение», — рассказал губернатор.

Компьютерные томографы закупили в больницы Ейского, Кущевского, Кавказского, Тихорецкого, Красноармейского, Курганинского, Крымского, Щербиновского муниципалитетов, а также в Армавир. До 25 декабря оборудование поступит в Калининскую, Белоглинскую, Успенскую, Староминскую, Новопокровскую, Крыловскую и Новокубанскую ЦРБ, в больницы Сочи и Анапы.

Всего в регионе в этом году планируют приобрести более 2,2 тыс. единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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