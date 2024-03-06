Кондратьев: соцконтракт помог жительнице Кубани открыть свое дело

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал историю жительницы Абинского района Любови Черной в своей рубрике #СчастливаяСемьяКубани в соцсетях.

Любовь Черная открыла свое дело по выпечке тортов на дому, благодаря соцконтракту и поддержке близких — мужа, дочери и троих сыновей.

«Женщина всегда стремилась порадовать домашних вкусной выпечкой. С годами мастерство только росло, и она решилась на собственный бизнес. Узнав о возможности адресной господдержки, обратилась в соцзащиту. Всей семьей составили бизнес-план и защитили его. Получили средства — 350 тыс. рублей и приобрели профессиональное оборудование. В результате расширили ассортимент, оборот вырос в два раза. Теперь заказы поступают со всего края и даже из других регионов. Муж помогает — развозит торты и пирожные заказчикам. Дочь рядом, на кухне, а сыновья строят планы по открытию кафе. Общее дело еще больше сплотило семью Черных. Социальный контракт — это реально работающая программа для начинающих предпринимателей. А в этой семье все получилось во многом благодаря той поддержке, которую близкие дают друг другу», — написал Кондратьев в Telegram.

Любовь Черная рассказала об истории знакомства с мужем Алексеем. Впервые они встретились в церкви, когда обоим было по 10 лет. Алексей подошел и прямо сказал: «Будешь моей женой!». Именно такой он всегда и представлял свою жену: милая, добрая, а главное, умеет готовить.

«Придумывала вкусности для мамы, сестры, брата и новоявленного «жениха». Для него особенно старалась и делала разноцветных петушков на палочке. Когда бы Леша не пришел, всегда его ждал яркий леденец. Он нахваливал, а я старалась еще больше», — сказала Любовь Черная.

Пара поженилась, когда им было по 19 лет, в марте этого года отметили 22 года совместной жизни. Любовь испекла большой праздничный пирог и по традиции приготовила леденцы.

«И только тогда муж признался — он никогда не любил петушков. Но видя, сколько души вкладывала я в приготовление, не смел сказать об этом. Наоборот, всегда подбадривал и просил добавки. Я была шокирована вскрывшимся через столько лет фактом. Сначала опешила, а потом поняла, именно благодаря поддержке у меня все и получилось. Поверив в себя, я стала осваивать выпечку, кондитерку. Сейчас могу за три часа сделать многоярусный свадебный торт. Знаю 15 начинок для «Наполеона». А муж по-прежнему рядом и помогает — доставляет изделия заказчикам в любую точку края. Он моя опора, защита, вдохновитель. Делает все, чтобы я занималась своим делом и улыбалась. Кстати, название для продукции — «Сделано с Любовью» – тоже муж придумал», — сказала Черная.

Она подчеркнула, что секрет семейного благополучия — беречь друг друга и дорожить каждой секундой, создавать в доме такую обстановку, чтобы туда всегда хотелось вернуться.

Принять участие в проекте и рассказать о своей семье может каждый житель Кубани. Свои истории и фотографии можно прислать на электронную почту Istoriya93@yandex.ru. Самые интересные Вениамин Кондратьев опубликует в своих соцсетях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: для участников СВО на Кубани действует более 30 мер поддержки.