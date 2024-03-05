Кондратьев: для участников СВО на Кубани действует более 30 мер поддержки

Помощь участникам специальной военной операции и их семьям находится в зоне особого внимания региональных властей с первых дней СВО, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава регионе подчеркнул, что в Краснодарском крае разработали специальные механизмы поддержки и социальной защиты для военных и их семей.

«В регионе действуют свыше 30 мер поддержки. Они направлены на материальную поддержку, психологическое и медицинское обслуживание, компенсации ЖКХ, заботу о детях, а также другие нужды. На эти цели из регионального бюджета направили уже свыше 7 млрд рублей», — рассказал Кондратьев.