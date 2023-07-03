Кондратьев: собственные доходы бюджета Кубани в первом полугодии составили 223 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 июля провел совещание, на котором обсудили доходы и расходы регионального бюджета, а также меры поддержки экономики и будущее финансового сектора.

По словам губернатора, в этом году необходимо мобилизовать в консолидированный бюджет края не менее 430 млрд собственных доходов. За первые полгода собрали уже почти 223 млрд рублей — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Такие результаты дает совместная работа всех блоков. Наполнение бюджета помогает делать наш край еще лучше, комфортнее, привлекательнее, повышать качество жизни во всех муниципалитетах. Мы не разделяем экономическое и социальное развитие — доходы бюджета трансформируются в рост всех сфер», — сказал губернатор.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась сообщил о том, что в первом полугодии динамика поступления доходов улучшилась. Поддержкой в виде дотаций воспользовались 125 муниципальных образований в объеме 1,6 млрд рублей. Бюджетные кредиты на общую сумму 806,5 млн рублей на покрытие временного кассового разрыва получили 17 муниципалитетов.

«Учитывая текущий рост доходов, ожидаемое поступление платежей в консолидированный бюджет края может превысить 430 млрд рублей», — добавил первый замглавы региона.

Губернатор отметил, что необходимо продолжать поддерживать местные бюджеты и органы власти в части наполняемости и исполнения бюджета.

«В этом году расходная часть консолидированного бюджета более 600 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в допандемийный период. И тем не менее, уже сейчас он исполнен практически на 40%. Жители и гости края должны видеть, как эти средства трансформируются в строительство школ, детских садов, медучреждений, благоустройство парков и скверов, а также развитие курортов», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года рост валового регионального продукта составил 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 3 июля сообщил Вениамин Кондратьев в ходе совещания на тему социально-экономическом развития региона.