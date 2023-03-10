Кондратьев: служба скорой помощи Краснодарского края получила 25 новых автомобилей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 10 марта в своих соцсетях.

«25 новых машин «скорой помощи» сегодня передадим в наши районы. Мы ведем планомерную работу по обновлению автотранспорта в медучреждениях края. Только за последние несколько лет приобретено более 140 новых автомобилей. Пандемия наглядно показала нам, как важно, чтобы помощь поспевала вовремя. Весь спецтранспорт оснащен современным оборудованием и реанимационными аппаратами», — написал глава региона в Telegram-канале.

Спецтранспорт закупили благодаря федеральному финансированию. Машины для медиков закупают в рамках поручений президента РФ, а также в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Автопарк службы скорой помощи Кубани насчитывает 675 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году в больницы Краснодарского края по нацпроекту закупят 167 новых автомобилей. В прошлом году 56 медучреждений края получили 200 новых автомобилей. Всего с начала реализации программы было закуплено свыше 650 машин. До конца 2025 года в общей сложности планируют приобрести более 1 тыс. 100 автомобилей.