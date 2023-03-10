Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: служба скорой помощи Краснодарского края получила 25 новых автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-sluzhba-skoroj-pomoshhi-krasnodarskogo-kraya-poluchila-25-novyh-avtomobilej
Кондратьев: служба скорой помощи Краснодарского края получила 25 новых автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 10 марта в своих соцсетях.

«25 новых машин «скорой помощи» сегодня передадим в наши районы. Мы ведем планомерную работу по обновлению автотранспорта в медучреждениях края. Только за последние несколько лет приобретено более 140 новых автомобилей. Пандемия наглядно показала нам, как важно, чтобы помощь поспевала вовремя. Весь спецтранспорт оснащен современным оборудованием и реанимационными аппаратами», — написал глава региона в Telegram-канале.

Спецтранспорт закупили благодаря федеральному финансированию. Машины для медиков закупают в рамках поручений президента РФ, а также в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Автопарк службы скорой помощи Кубани насчитывает 675 машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2023 году в больницы Краснодарского края по нацпроекту закупят 167 новых автомобилей. В прошлом году 56 медучреждений края получили 200 новых автомобилей. Всего с начала реализации программы было закуплено свыше 650 машин. До конца 2025 года в общей сложности планируют приобрести более 1 тыс. 100 автомобилей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
СМИ: Турция приостановила транзит санкционных товаров в Россию
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
Мужчина избил подростка в маршрутке Новороссийска из-за того, что тот не уступил место
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
В топ-10 лучших винных хозяйств России вошли 8 виноделен Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
  2. Спасатели помогли освободиться мужчине, прикованному наручниками к трубе в Новороссийске
  3. Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
  4. Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
  5. Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске
  6. Более 61 тыс. человек оформили Fan ID в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях