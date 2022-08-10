Кондратьев: систему водоотведения в Сочи необходимо спроектировать до конца 2022 года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 10 августа на совещании по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС.

«Для надежной защиты города нужно создать эффективную систему водоотведения. Разработку новой схемы ливневой канализации необходимо завершить до конца текущего года», — отметил Кондратьев.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что разработка схемы сетей ливневок уже ведется.

С начала 2022 года в Сочи шесть раз локально вводили режим ЧС, три из них летом. В июне и июле на курорте подтопило 14 сельских поселений, 60 улиц и около 100 домов. Из-за разгула стихии пострадали более 300 автомобилей и 16 пляжей. Впервые режим ЧС ввели на территории всего города.

Кондратьев подчеркнул, что необходимая помощь должна быть оказана всем пострадавшим от ЧС.

«Мы должны помочь восстановить сочинцам жилищные условия, выплатить материальную помощь. Все спорные моменты необходимо решать в пользу людей, а положенные выплаты – предоставить в полном объеме и без задержек», — добавил губернатор.

Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков отметил, что в оказании единовременной выплаты нуждаются 655 человек. Из них 27 человек полностью утратили имущество первой необходимости и еще 455 человек частично.

С июля 2021 года по июль 2022 года общая сумма материальной помощи для пострадавших в ЧС людей в регионе составила 77,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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