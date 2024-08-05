Кондратьев: система ЖКХ к 1 октября должна быть готова к отопительному сезону

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенную планерку со своими заместителями и руководителями профильных ведомств. Участие также принял член Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Алексей Кондратенко.

Глава края подчеркнул, что к 1 октября система ЖКХ региона должна быть полностью готова к отопительному сезону. По его словам, число жалоб на работу служб в отопительный период снизилось на 30% по сравнению с предыдущими годами.

«В холодную погоду во всех домах должны быть тепло и горячая вода. Для этого на подготовку к отопительному сезону мы выделяем 7,5 млрд рублей. Они пойдут на ремонт и модернизацию систем теплоснабжения», ― добавил он.

О работах по подготовке к зимнему сезону рассказал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Вячеслав Шапошник. Так, были утверждены графики работы межведомственных комиссий Кубани и муниципалитетов, разработаны комплексные планы по подготовке организаций жизнеобеспечения к отопительному сезону, включая капремонт и тестирование котельных.

«При этом делаем упор на инциденты прошедшего отопительного сезона, чтобы не допустить повторения аварийных ситуаций», ― отметил Шапошник.

По данным министерства ТЭК и ЖКХ, в регионе уже готовы к работе 56% котельных и 59% теплосетей. Уровень подготовки объектов социальной сферы выше. В планах завершить ее до начала учебного года. Муниципалитеты разработали алгоритмы взаимодействия предприятий жизнеобеспечения. Так, ресурсоснабжающие организации уже заготовили более 3,3 тыс. т топлива.

Губернатор поручил увеличить число аварийных бригад и обеспечить все котельные резервными источниками энергоснабжения. Также он обратил внимание на получении муниципалитетами паспортов готовности к отопительному периоду. Руководитель региона напомнил главам муниципалитетов о персональной ответственности за качество подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: подготовку к отопительному сезону в Сочи завершили на 70%.