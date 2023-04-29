Кондратьев: Щербиновский район — самый северный муниципалитет Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях продолжает цикл рассказов #МаршрутыКубани.

«Щербиновский район — самый северный муниципалитет нашего края. Самобытный и тихий уголок с длинными песчаными пляжами на берегу Азовского моря уже давно полюбился туристам. Гости предпочитают отдых с палатками прямо на берегу моря. Впрочем, есть здесь и объекты размещения — отели, гостевые дома, турбазы. Также можно отправиться на охоту или рыбалку, посетить памятники истории и культуры, музей или часовню», — написал Вениамин Кондратьев.

Для уединения и спокойствия туристы приезжают в село Шабельское — немноголюдные пляжи Азовского моря богаты минеральными грязями.

На гербе села можно увидеть Сазальникский маяк — башня высотой 25 м, которая освещает путь кораблям Азовского моря.

Одна из достопримечательностей района — Глафировская песчаная коса, которая уходит в море более чем на 6 км.

Музей в селе Глафировка — белое здание под шиферной крышей за плетнем — одно из строений усадьбы помещиков Нарецких, которые построили деревню. Экспонаты рассказывают о быте, природных особенностях и истории села.

Источник чистой воды, который известен чудесными исцеляющими свойствами, расположен в селе Екатериновка. Название он получил в честь иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет».

За Божьей помощью сотни паломников ежегодно приезжают к часовне в станице Старощербиновской — на место захоронения праведного иерея Стефана Янкова, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев запустил цикл рассказов #МаршрутыКубани в своих соцсетях.