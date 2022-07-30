Кондратьев: шефство над Харьковской областью для нас большая ответственность

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края 30 июля рассказал об очередной партии гуманитарного груза, которую отправили в Купянск Харьковской области.

«Это продукты, медикаменты, стройматериалы — всего около 50 т предметов первой необходимости. Их передадут жителям области. Миссию возглавил мэр Краснодара Андрей Алексеенко», — написал глава региона в Telegram.

Он отметил, что с коллегами из военно-гражданской администрации создали рабочую группу.

«Обсудили, какая помощь сейчас необходима области в первую очередь, где нужно задействовать специалистов из нашего региона. Безусловно, шефство над Харьковской областью для нас большая ответственность. Мы постараемся оказать необходимое содействие, чтобы как можно скорее там восстановилась нормальная жизнь», — добавил Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае работает более 50 пунктов сбора гуманитарной помощи.