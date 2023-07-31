Кондратьев: сегодня в разных районах Краснодарского края возводят 31 детский сад

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 31 июля.

Строительство самого большого детского сада на юге России продолжается в микрорайоне Кудепста Сочи. Глава региона отметил, что учреждение вместит в себя 550 воспитанников одновременно. Он добавил, что сейчас на площадке проходят работы по устройству фундаментов. По его словам, объект планируют открыть в начале 2025 года.

«Сейчас в разных районах края возводят 31 детский сад. Комплексное развитие территорий новых микрорайонов должно полностью закрывать потребности в социальной инфраструктуре — параллельно с жильем необходимо строить детские сады и школы, поликлиники и медицинские учреждения, досуговые и спортивные центры», — написал Кондратьев в Telegram.

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