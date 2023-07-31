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Кондратьев: сегодня в разных районах Краснодарского края возводят 31 детский сад

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-sejchas-v-raznyh-rajonah-krasnodarskogo-kraya-vozvodyat-31-detskij-sad
Кондратьев: сегодня в разных районах Краснодарского края возводят 31 детский сад
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 31 июля.

Строительство самого большого детского сада на юге России продолжается в микрорайоне Кудепста Сочи. Глава региона отметил, что учреждение вместит в себя 550 воспитанников одновременно. Он добавил, что сейчас на площадке проходят работы по устройству фундаментов. По его словам, объект планируют открыть в начале 2025 года.

«Сейчас в разных районах края возводят 31 детский сад. Комплексное развитие территорий новых микрорайонов должно полностью закрывать потребности в социальной инфраструктуре — параллельно с жильем необходимо строить детские сады и школы, поликлиники и медицинские учреждения, досуговые и спортивные центры», — написал Кондратьев в Telegram.

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