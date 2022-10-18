Кондратьев: сделаем все, чтобы пострадавшие в Ейске вернулись в свои квартиры и были уверены в безопасности
Общество
18.10.2022 14:36
В настоящее время жильцы девятиэтажки, поврежденной от падения СУ-34, эвакуированы. Большинство находится в пунктах временного размещения.
Глава Кубани подчеркнул, что власти сделают все необходимое, чтобы люди вернулись в свои квартиры.
«Сейчас нам нужно действовать оперативно. Исходя из того, что каждый час на счету. Жители находятся во временных помещениях, кто-то у родственников. Но нет ничего лучше, чем крыша своего дома. Сделаем все, чтобы люди вернулись в свои квартиры и были уверены в том, что нахождение там будет безопасным. Сегодня это главная задача. Условия проживания должны отвечать всем требованиям безопасности», — написал Кондратьев в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению Кондратьева, жильцов дома перевозят из ПВР в детском лагере в более комфортную гостиницу.
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