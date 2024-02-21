Кондратьев: сделаем все, чтобы обеспечить военнослужащим помощь и поддержку

В краснодарском Музыкальном театре 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества чествовали тех, кто выбрал делом своей жизни служение Родине.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что именно эти люди укрепляют мощь и силу страны, а также продолжают традиции защитников Отечества.

«Во все времена не было ничего важнее, чем защита родной земли. Мы преклоняемся перед нашими прадедами, победившими хорошо вооруженную нацистскую Германию в годы Великой Отечественной войны. Это история, которую нельзя переписать. Благодарим за мужество и воинов-афганцев, участников боевых действий на Северном Кавказе», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что солдаты, добровольцы и офицеры не раздумывая встали на защиту интересов России в зоне спецоперации, когда страна столкнулась с серьезной угрозой.

«Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить нашим ребятам крепкий, надежный тыл, помощь и поддержку. Гордимся нашими воинами! Уверен, все цели, поставленные Президентом России, будут достигнуты. Победа будет за нами!» — заключил губернатор.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поблагодарил ветеранов всех войн.

«Мы гордимся теми, кто служил и служит в вооруженных силах России, кто верен интересам Родины. Благодаря им страна развивается, живет. Сейчас наши ребята противостоят коллективному Западу, совершают подвиги на передовой. Мы же делаем все, чтобы их семьи ни в чем не нуждались. Сила русского народа в единстве, так было и так будет», — сказал Бурлачко.

В ходе мероприятия глава Кубани и председатель ЗСК вручили государственные награды особо отличившимся военнослужащим, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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