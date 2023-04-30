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Кондратьев: сборная Краснодарского края показала свой лучший результат на олимпиаде школьников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-sbornaya-krasnodarskogo-kraya-pokazala-svoj-luchshij-rezultat-na-olimpiade-shkolnikov
Кондратьев: сборная Краснодарского края показала свой лучший результат на олимпиаде школьников
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Организаторы Всероссийской олимпиады школьников назвали победителей и призеров по всем предметам.

«Свой лучший результат показала сборная Краснодарского края на Всероссийской олимпиаде школьников. В копилке наших юных интеллектуалов 38 наград», — написал Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что в финал олимпиады школьников по 24 предметам вышли 88 учащихся из разных муниципалитетов Кубани. Шесть школьников стали победителями, еще 32 — призерами.

Кондратьев подчеркнул, что все победители и призеры олимпиады школьников от Краснодарского края являются гордостью региона. Он выразил уверенность, что каждый из них внесет вклад в развитие как края, так и России.

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