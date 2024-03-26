Кондратьев: санатории Кубани готовы принять пострадавших при теракте в «Крокусе»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев 26 марта сообщил о том, что здравницы региона примут на реабилитацию пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Глава Кубани отметил, что для всей страны стали глубочайшим потрясением события, произошедшие в подмосковном Красногорске.

«Здравницы Краснодарского края готовы принять на реабилитацию пострадавших в результате теракта. Санатории Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсе предложат свои программы восстановления. Наша общая задача сейчас окружить людей заботой и вниманием, помочь оправиться от произошедшего», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Информацию о санаториях и программах восстановления можно узнать в рабочее время по телефону «горячей линии» 8 (800) 200-60-90.

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