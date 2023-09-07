Кондратьев: самый актуальный вопрос — нехватка квалифицированных медицинских кадров

Как нацпроект «Здравоохранение» помогает строить новые медучреждения и обновлять существующие, бороться с нехваткой квалифицированных кадров, рассказал в интервью губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам главы края, в прошлом году началось строительство восьми поликлиник, среди них пять детских и три взрослые. Медучреждения сдадут уже в этом году.

«Параллельно начали возводить еще 11 поликлиник. За последние 5 лет открыли 57 новых фельдшерско-акушерских пунктов, капитально отремонтировали десятки медучреждений», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в больницах и поликлиниках обновляют материально-техническую базу — приобретают рентген-аппараты, МРТ, компьютерные томографы, маммографы и другую медтехнику,

«С начала реализации нацпроекта в медучреждения приобрели более 6 тыс. единиц оборудования, необходимого для оказания медпомощи на высоком уровне. Из них только в прошлом году — более 2,4 тыс. единиц», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что также ведется работа по обновлению автопарка для медицинских организаций. Всего по профильному нацпроекту закупили более 800 новых машин, из которых 167 — в этом году.

«Но самый актуальный и острый вопрос — это нехватка квалифицированных кадров. Мы стремимся привлечь в больницы и поликлиники врачей, младший медперсонал. Для этого используем самые разные меры поддержки. Так, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в прошлом году на работу устроили около 400 специалистов», — заявил глава Кубани.

Он добавил, что власти предоставляют врачам служебное жилье, в том числе земельные участки для строительства домов и ведения личного подсобного хозяйства. Также в регионе медикам полагается 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке, компенсируют затраты на аренду жилья и расходы по ЖКУ.

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