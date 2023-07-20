Кондратьев: самострои в Краснодарском крае необходимо искоренить

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, вместе с мэром Сочи Алексеем Копайгородским и прокурором региона Сергеем Табельским 20 июля осмотрели незаконное постройки на курорте.

Они посетили несколько площадок в разных курортах Сочи. На этих участках выдавали разрешения на ИЖС или садоводство, но в итоге появились многоквартирные дома.

Губернатор Краснодарского края отметил, что самострои — это боль Сочи. Именно из-за них в городе ввели мораторий на строительство многоэтажек. Эти меры позволили упорядочить ситуацию с хаотичной застройкой. Однако в Сочи по-прежнему остаются предприниматели, продолжающие находить лазейки в законе для достройки многоэтажек.

«Должна быть государственная экспертиза на строительство, а не заключения от застройщика. Люди хотят жить в домах, которые соответствуют всем нормам. Самострои на Кубани необходимо искоренить», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что незаконно построенные многоэтажки создают большую нагрузку на коммунальную инфраструктуру города.

Мэр Сочи рассказал, что сейчас в городе сносят 8 самостроев, еще 12 планируют демонтировать до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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